Waarom de ene zone relatief veel geld vraagt voor een taak die elders goedkoper of zelfs gratis is, heeft in veel gevallen met bepaalde beleidskeuzes te maken. In sommige zones wil men bijvoorbeeld mensen ontmoedigen om voor een kat in een boom onmiddellijk de brandweer te bellen, dus wordt dat ook doorgerekend. In andere zones gebeurt dat dan weer niet.

De hulpverleningszone Westhoek blijkt een van de goedkoopste te zijn. "Toen de zones enkele jaren geleden zijn opgericht, hebben we de grootste gemene deler genomen van de tarieven die vroeger golden in de afzonderlijke gemeenten", zegt Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide en voorzitter van de zoneraad van hulpverleningszone Westhoek. "We wilden de kosten zo laag mogelijk houden, omdat we willen voorkomen dat de bevolking moet opdraaien voor de meerkost van de zones."

Zone Centrum, die onder meer bestaat uit Gent, is iets duurder dan zone Westhoek. "Onze prijzen zijn gebaseerd op de effectieve loon- en materiaalkost", klinkt het. "Forfaitair berekend komen we op die tarieven uit." Voor bepaalde niet-dringende interventies wordt wel een uitzondering gemaakt, zo is het verdelgen van een wespennest voor de zone duurder dan voor de burger.