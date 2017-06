In Duitsland en Zweden bestaat het al: een pensioen met punten. Daarin wordt je beroepsloopbaan uitgedrukt in punten. Alle periodes die je werkt leveren je punten op. In principe krijg je 1 punt per gewerkt jaar en moet je 45 punten verzamelen, dus 45 jaar werken. Maar heb je een zwaar beroep dan krijg je per gewerkt jaar meer punten. Word je ziek of heb je een arbeidsongeval of ga je op zwangerschapsverlof: die periodes tellen ook mee als gewerkt. Alleen als je langere tijd werkloos bent, krijg je minder punten.