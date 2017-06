In vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank erg veel gebruikt in ons land. In 2015 gebruikte 14 procent van de bevolking een zonnebank minstens 1 keer., 62 procent maakten er minstens 10 keer gebruik van. In totaal maakten meer dan een miljoen Belgen tussen 15 en 65 jaar oud gebruik van een zonnebank.

62 procent van hen doen dat om een kleurtje te krijgen, 44 procent om wat kleur te behouden, 47 procent denkt dat dat het de huis voorbereidt op een vakantie in de zon.

Daarnaast gelooft 9 procent dat de zonnebank een goed middel is om vitamine D aan te maken. Nochtans klopt dat niet, want een minimale blootstelling aan UV-stralen is voldoende om vitamine D aan te maken. Een zonnebank is hiervoor niet de beste manier.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad zouden over een periode van 50 jaar bijna 6.000 sterfgevallen kunnen worden vermeden door een totaal verbod op zonnebanken en een preventiecampagne tegen huidkanker.

Eerder dit jaar heeft ook de Stichting tegen Kanker al gepleit voor een verbod op zonnebanken. "Er is geen veilige hoeveelheid straling van een zonnebank", zegt Brigitte Boonen van de Stichting tegen Kanker. "Elke blootstelling verhoogt het risico op kanker, zeker voor gebruikers onder de 35 jaar."

In Brazilië en Australië zijn ze trouwens nu al verboden.