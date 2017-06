De hulpdiensten wensen om verschillende redenen niet in te gaan op de specifieke kostprijs van de reddingsactie gisteren. Een belangrijke kanttekening: u draait niet op voor de kosten als u echt in de problemen komt. Laat de cijfers verder in dit bericht u dus niet ontmoedigen om in noodgevallen steeds de hulpdiensten te verwittigen. Wat we u wel kunnen meegeven zijn enkele algemeenheden.

Bij een reddingsactie op zee worden verschillende zaken ingezet, dat gaat van reddingsboten tot zelfs helikopters. Om u een idee te geven: De ORKA, de reddingsboot van de Vlaamse overheid, kost zo'n 500 euro per uur. Bij reddingsacties is dat niet de enige boot die wordt ingezet. Ook de politie zet boten in, maar de prijs daarvan is ons nog niet bevestigd.

