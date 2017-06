Tijdens het weekend van 30 juni tot 2 juli kiezen vliegen 90.000 passagiers met een vlucht van Brussels Airlines vlucht.

"We raden mensen aan om goed op tijd naar de luchthaven te komen en vooral vooraf in te checken", raadt Geert Sciot van Brussels Airlines aan. "Vergeet zeker ook de identiteitskaart van de kinderen niet en daarnaast raden we mensen toch aan om nog eens goed te kijken wat allemaal toegelaten is in handbagage zodat de veiligheidscontrole ook vlot kan verlopen."

Op de website van Brussels Airport vindt u nog meer praktische tips. We lijsten de belangrijkste voor u op: