Ook in ons land lopen automobilisten die ongevallen filmen achter het stuur wel eens tegen de lamp. In april van dit jaar werden maar liefst 200 filmende bestuurders op de bon geslingerd na een ongeval op de E40.

De politie zet daarvoor geen speciale manschappen in, die inbreuken worden vastgesteld door de agenten die ter plaatse zijn gekomen om de plek van het ongeval te beveiligen, legt Guy Theyskens van de federale politie uit.

"Onze prioriteit gaat uit naar de veiligheid van de weggebruikers, maar de agenten ter plaatse kijken bij het wachten op de takeldiensten ook uit naar automobilisten die achter het stuur filmen of foto's nemen en noteren hun nummerplaat", zegt Theyskens.

De woordvoerder van de federale politie wijst er op dat het absoluut verboden is om te filmen achter het stuur. "Of je nu in de file staat of niet, als bestuurder wordt je aandacht getrokken naar de plaats die je filmt." Filmen achter het stuur is dus onveilig voor de bestuurder zelf, maar ook voor de hulpdiensten, "want het kan zijn dat je door te filmen naar de plaats van het ongeval toe rijdt". "En je kan door je rijgedrag de file nog langer maken."

Precieze cijfers over hoeveel mensen beboet worden op het filmen achter het stuur in een kijkfile, zijn er niet, daarvoor zijn de cijfers over het gebruik van gsm's achter het stuur niet gedetailleerd genoeg. Wel duidelijk is dat er zware boetes op staan. Tegenwoordig is dat 116 euro.