"Het is 100% zeker dat het in het hele land zal regenen deze week. Her en der zullen het felle buien zijn, terwijl het elders op datzelfde moment kurkdroog is. Dat is typisch voor de zomer: als het regent, dan is de neerslag erg ongelijk verdeeld, zowel in ruimte als in tijd", legt weerman Frank Deboosere uit. "Vandaar de nieuwsberichten over lokale wateroverlast, tegenover gewassen die kilometers verderop kreunen onder de droogte en snakken naar een bui."

Hoeveel neerslag er in welke regio zal vallen: dat is niet te voorspellen, zegt Deboosere. Zeker is wel dat het nagenoeg elke dag deze week ergens in ons land zal regenen. "Het zomerse weer maakt stilaan plaats voor bewolkte periodes met buien. Ook de temperaturen dalen langzaam naar 23 graden op woensdag, met dan lokaal veel neerslag en kans op onweer. Tegen het weekend halen we nog "amper" 20 graden. Volgende week wordt het opnieuw iets warmer en droger."