Volgens Child Focus heeft de politie de jongen teruggevonden. De 9-jarige jongen is een niet-begeleide minderjarige. Hij was waarschijnlijk vanuit Marokko naar Europa gereisd. Vrijdag werd hij door de politie naar de Dienst Vreemdelingenzaken gebracht, om hem in te schrijven zodat opvang voor hem gezocht kon worden. Maar tijdens de lunchpauze bleek de jongen ineens spoorloos verdwenen.

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken zaten ze enorm verveeld met de verdwijning, vooral omdat niemand bij de dienst er aangifte van deed. "Iedereen dacht hier dat iemand anders dat wel zou doen", klonk het.

Uiteindelijk werd hij pas veel later als vermist opgegeven door het opvangcentrum waar hij naartoe moest gaan. Child Focus reageerde verbijsterd op de verdwijning en het niet aangeven ervan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zaterdag weten dat hij de zaak grondig zou laten onderzoeken.