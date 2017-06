In het noorden van Irak zet het Iraakse leger de strijd voort in de herovering van Mosul, zowat de belangrijkste stad in Irak die in handen was van de terreurgroep IS. Nog ongeveer één procent van de stad zou door IS bezet zijn. VRT-oorlogsjournalist Rudi Vranckx is aan het front. "Volgens realistische schattingen zal Mosul binnen een week tot tien dagen vallen", zegt hij.

En naarmate de herovering vordert en steeds meer beelden en verhalen tot bij ons komen, blijkt des te meer hoe zwaar de bevolking van Mosul het te verduren heeft. Zo vertelde een Vlaamse psycholoog in een pakkende getuigenis aan VRT NWS over zijn leven en werk aan het front. (Lees: Vlaming in Mosul: "Ouders moesten hun favoriete kind aanwijzen en dat werd dan onthoofd")

En Rudi Vranckx en zijn ploeg interviewden een inwoner van Mosul die getuigt over de ramadan: "We aten meel, omdat er zelfs geen brood meer was."