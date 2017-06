Het is de bedoeling dat de menselijke ketting in ons land door 11 Franstalige en één Vlaamse gemeente loopt, samen goed voor 61 kilometer op Belgisch grondgebied. "Hiervoor hebben we duizenden mensen, organisaties, vakbonden of lokale ondernemers nodig", riep Walter Schumacher, een van de organisatoren, eerder op. Of die er zijn, moet nog blijken.

Met de spectaculaire actie willen de organisatoren de Belgen er bewust van maken dat ze de sluiting kunnen eisen van deze kerncentrales, die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid.

Het initiatief kreeg al de steun van politici zoals Marcel Philipp, burgemeester van Aken, en Helmut Etschenberg, voorzitter van de regio Aken. Van Belgische burgemeesters is er nog geen uitgesproken steun voor dit initiatief, al zijn er wel Belgische gemeenten die een rechtszaak tegen Tihange mee steunen.