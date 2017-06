Emily Avenson is ervan overtuigd: "Zeg het met bloemen" is de beste manier om een boodschap van liefde te verspreiden. "Bloemen zijn een universele taal die iedereen verstaat. Door ze ergens achter te laten met de boodschap "Neem me mee" lijkt me een ideale manier om iemands dag op te fleuren."

"Na het een aantal jaar op mezelf te hebben gedaan en veel positieve reacties te hebben gekregen, vond ik dat anderen ook konden aansluiten en zo startte ik de National Lonely Bouquet Day." Maar algauw werd het een "International Lonely Bouquet Day". "De eerste editie in 2013 had meer dan 1.000 deelnemers uit alle hoeken van de wereld", zegt een trotse Avenson.

Wie een boeketje heeft gevonden of zijn eigen bloemen een plaatsje heeft gegeven, kan dat aangeven op de website van het initiatief. En daar zien we inderdaad tags van de Verenigde Staten over Gabon tot in Nieuw-Zeeland.

