Jill Peeters start met Climate Without Borders: "Weermensen kunnen het goed uitleggen"

De weermensen zijn vaak hard bezig met het klimaat. Een weervrouw uit Ghana heeft bijvoorbeeld een kalender bedacht die ze met de hulp van vrijwilligers van deur tot deur is gaan verspreiden. Die kalender hangt nu in duizenden Ghanese keukens en daarop staat per week informatie over het klimaat, waar mensen rekening mee moeten houden, wat de impact is op de oogst of op de luchtkwaliteit.

In andere landen gaan mensen soms heel anders om met de klimaatopwarming of houden ze er andere ideeën op na. "Mijn collega bij de Arabische zender Sky vertelde mij dat haar Saoedische kijkers wel weten dat er een klimaatprobleem is, want er zijn daar tegenwoordig soms plotse overstromingen. De mensen wijten dat ook wel aan een menselijke oorzaak: ze denken dan alleen niet aan olie en steenkool, maar aan oorlogen wereldwijd. De stofdeeltjes die achterblijven in de lucht als er geschoten wordt zouden dan neerslaan op de wolken en daardoor regent het meer, denken ze."