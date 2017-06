Hoe zo’n reglement er in de praktijk moet uitzien, is een taak voor de badsteden. Maar De Hert vindt wel dat het een duidelijk toepasbare regel moet zijn. “Een strand is een openbare plek. Ik denk dat de gemeenten hun gemeentereglement kunnen gebruiken. Zoals alle menselijk verkeer behoeven die zaken spelregels. In zwembaden lijkt een duidelijke regel dat een fototoestel niet mag. Dat is veel beter dan nog wat kanttekeningen te maken, dat foto’s bijvoorbeeld nog zouden mogen van de eigen kinderen."

"We gaan naar een samenleving waar mensen meer controle nodig hebben. Een foto is een voorbeeld van iets waar mensen meer controle over willen. De huidige regelgeving is complex, maar ik denk dat we ze moeten afstoffen. Vroeger was er het recht op afbeelding vooral toegepast voor de papieren media. Sinds het internet ben ik voorstander van afspraken bij het nemen van elke afbeelding, niet enkel bij wat achteraf met zo’n foto gebeurt. In deze zin loopt de regelgeving duidelijk achter."

Gaan er dan niet veel unieke of relevante foto’s verloren? “Er moet een uitzondering zijn voor journalistieke fotografie, voor artiesten en voor het duidelijk omschreven, puur huishoudelijke gebruik. Daar komen we al een heel eind mee”, besluit de VUB-professor.