Door een ongeval op de buitenring in Sint-Stevens-Woluwe waren een tijdlang twee rijstroken versperd. Daardoor was er ook vertraging bij de aansluiting van de E40 uit Leuven met de ring. Op de E313 in Herentals-West was het door een ongeval lang aanschuiven richting Hasselt. De wachttijd liep op tot anderhalf uur. De rijbaan is intussen weer vrijgemaakt, maar de drukte zal waarschijnlijk nog meerdere uren duren.

Op de ring rond Antwerpen waren in Borgerhout drie rijstroken een tijd lang versperd door een ongeval. De Liefkenshoektunnel was tot 15.20 uur tolvrij. In en rond Antwerpen blijft het wel druk.

Op de E40 richting kust is het aanschuiven aan de werken in Aalter. Daar is een extra rijstrook dicht. Op nog verschillende andere plaatsen zijn er kleinere ongevallen, maar die veroorzaken op hun beurt telkens weer vertraagd verkeer.