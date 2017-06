De twee jongeren zijn kinderen van Servische moslims. Door de oorlog moesten ze vluchtten uit Servië en in 1999 kwamen ze aan in ons land. Ze hebben de Belgische nationaliteit en gingen hier naar school.

De jongeman werd voor het eerst opgepakt in november 2015. Hij had zich volgens de politie verdacht gedragen in een winkelstraat en bij het uitlezen van zijn gsm vonden ze een gesprek terug in "Telegram". Dat is een veelgebruikte tool binnen de wereld van terreurverdachten en ronselaars van Syriëstrijders. Uit het gesprek bleek dat zijn zus teksten vertaalt uit het Engels naar het Bosnisch voor "Dabiq". Dat is een modern propagandamagazine van terreurgroep IS. Op de gsm stonden ook foto’s en gruwelijke filmpjes die verwezen naar terreurgroep IS, net zoals een whatsappgroep waar het vaak ging over ‘bloed vergieten’.