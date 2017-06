Procureur Van Leeuw: "Bestraf mogelijke terroristen die jihad-propaganda zoeken"

Jaarrecord in Kleine-Brogel, maar zeker geen recordtemperatuur

In Kleine-Brogel is vanmiddag een temperatuur van 35,3 graden Celsuis gemeten. Dat is een record voor dit jaar, maar acht jaar geleden was de recordtemperatuur er 38,2 graden Celsius, weet Danny Van Houtven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jaarrecord in Kleine-Brogel, maar zeker geen recordtemperatuur

In Kleine-Brogel is vanmiddag een temperatuur van 35,3 graden Celsuis gemeten. Dat is een record voor dit jaar, maar acht jaar geleden was de recordtemperatuur er 38,2 graden Celsius, weet Danny Van Houtven.