Volgens Het Nieuwsblad combineren onder anderen OCMW-voorzitter van Haaltert Gina Verbestel, burgemeester van Retie Patrick Geuens en schepen in Retie Koen Claessens de twee vergoedingen. Geuens wilde niet reageren, Claessens doet dat wel.

"Het gaat niet om een bijkomende werkloosheidsvergoeding. De vergoeding brengt mijn loon maar op het gemiddelde van wat een Belg verdient", zegt hij aan VRT Nieuws. "Als kleine gemeente start je als schepen met een klein loon. Er zijn ook minder schepenen en dus is er meer werk. Met deze compensatie is mijn loon nog steeds lager dan dat van een schepen uit een gemeente met 22.000 inwoners. Ik heb niet het gevoel dat dit onterecht is voor het werk dat ik doe."

Of deze maatregel in allerijl moet verdwijnen, daar wil de VVSG zich niet over uitspreken. "Uiteraard kan je je hier vragen bij stellen", zegt Dries. "Het lijkt goed dat we dat ook eens doen. Maar voor ons is het belangrijk dat het debat breder wordt gevoerd, namelijk over het totale statuut van lokale mandatarissen. Hoe stel je de vergoedingen samen op een correcte manier? Ik denk dat dat noodzakelijk is om in de toekomst mensen nog mandaten te laten uitvoeren."