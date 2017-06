Ook in de Nederland zijn er branden door de droogte. In de provincie Noord-Brabant staat het natuurgebied Deurnese Mariapeel in brand. De brand heeft een omvang van tweehonderdvijftig bij twintig meter en breidt nog uit, aldus de brandweer die met veel wagens ter plaatse is.

De brand brak rond middernacht uit. Het gebied is moeilijk toegankelijk wat de bestrijding bemoeilijkt, aldus de brandweer. Daarnaast is ook aan de noordkant van het waddeneiland Terschelling is afgelopen nacht brand uitgebroken in een natuurgebied.