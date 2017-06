De heetste dagen van ons land? Dan is weerman Frank nooit veraf

Met 31,8 °C in Ukkel was het vandaag de voorlopig warmste dag van 2017. Wat ware de recorddagen in het verleden? Wij doken in ons archief en vonden bijna altijd één constante: weerman Frank!

