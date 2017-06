Maar nog voor de getuige zijn getuigenis kon hervatten, laaiden de discussies in de rechtbank opnieuw hoog op. Ditmaal draaide de discussie rond een artikel uit Het Laatste Nieuws. In het artikel wordt gesteld dat Evert d.C. aan een medegevangene verteld zou hebben dat het lichaam van Stijn Saelens eigenlijk in een Nederlands crematorium moest verdwijnen. De informatie zou volgens HLN afkomstig zijn uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis van Ieper. "Ik kan het alleen maar interpreteren als een directe afluistering, niet over een telefoontap. Ook het woord informant komt daarin voor. Ik heb daar vragen bij", ging Thomas Gillis, advocaat van Evert d.C. in de tegenaanval.

Het Openbaar Ministerie verdedigde zich meteen door volmondig te ontkennen dat er onderzoeksgegevens niet aan het strafdossier gevoegd zijn. Ook van onbekende afluistermaatregelen was volgens de aanklager geen sprake. Op de vraag om de journalist van HLN op te roepen als getuige, wierp het Openbaar Ministerie op dat het een taak had om bronnen en informanten te beschermen.

Met dat antwoord konden de advocaten echter allesbehalve leven. "Ik ga niet aanvaarden dat er echt gesprekken zijn afgeluisterd en dat we ze niet krijgen. Voor hetzelfde geld is die brief door een lunatic geschreven, maar we weten het niet", zei meester Gillis. Ook de advocaten van de burgerlijke partijen mengden zich in de discussie. "Qua bewijslast voor de derde beklaagde is dat natuurlijk wel belangrijk. Ofwel is het waar, ofwel niet. Volgens mij kan het niet moeilijk zijn om te weten te komen over wie het gaat."