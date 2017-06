"Ik wou dat ik op basis van één hittegolf een langetermijnvoorspelling kon doen voor de hele zomer, maar helaas werkt het zo niet. Het weer kan snel omslaan. In de zomer van 2006 hebben we een hittegolf van maar liefst 16 dagen meegemaakt in juli, maar in augustus was het fris en regende het pijpenstelen", legt hij uit. "Enkele hete dagen voorspellen dus geen hete zomer."

Hittegolven komen in de 20e eeuw vaker voor dan in de 19e eeuw. We spreken van een hittegolf als het zeker 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, en het kwik zeker 3 dagen daarvan boven de 30 graden uitkomt.

"De meest recente hittegolven waar iedereen het over heeft, zijn die van 2006, met 16 dagen, en vooral die van 1976, met 17 dagen de langste hittegolf sinds het begin van de metingen. Ik was toen 18 jaar, en ik herinner me die zomer nog erg goed", lacht Deboosere schalks.