Het is officieel een hittegolf: 5 opeenvolgende dagen van meer dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is erg uitzonderlijk dat dit in juni gebeurt. Sinds het begin van de metingen eind 19e eeuw hebben we in juni nog maar 7 hittegolven gehad. De laatste dateert al van 2006.

Gisteren is er voor de derde dag op rij te veel ozon in de lucht gemeten. Door de felle zon en de hitte is er in 18 meetstations over het hele land de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter overschreden. De hoogste waarde -211 microgram- is opgetekend in Roeselare. Ook vandaag worden hoge ozonconcentraties verwacht.