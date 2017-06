Voor Mahdi gaat het om de "veiligheid an sich", zo zei hij. Uit de rapporten van de commissie naar aanleiding van de aanslagen blijkt dat er nog een heel aantal zaken moeten gebeuren, maar militairen op straat zijn daar geen onderdeel van.

Wel meer investeren in de federale en de lokale politie, zo zei hij. En, iets wat hij tot vervelens toe zou blijven herhalen, de politiezone Brussel-West, waar Molenbeek onder valt, is de politiezone met de laagste dotatie van heel het land. Zorg ervoor dat we de politiedotaties kunnen herschikken, zodat de politiezones die het absoluut nodig hebben, over voldoende middelen beschikken om hun werk te kunnen doen, zo zei Mahdi. En nog iets waar we moeten aan werken, is de uitwisseling van informatie, iets wat nu nog niet professioneel genoeg gebeurt.

Diependaele was het er mee eens dat we aan al die zaken moeten werken, en men is daar ook mee bezig, zo zei hij. De overheid heeft immers de plicht om te doen wat ze kan om de veiligheid van de burgers te garanderen, ook al kan men nooit 100 procent veiligheid garanderen.