Minister Steven Vandeput van Defensie gaf in Terzake toe dat het een uitdaging is voor het departement om het benodigde aantal militairen te kunnen voorzien.

Door het grote beslag dat er op de mensen gelegd wordt, heeft men nu een pool van 2.500 tot 3.000 mensen om permanent 1.200 militairen te kunnen leveren die op straat kunnen patrouilleren.

Het is een feit, zo zei Vandeput, dat het moeilijker en moeilijker is om de groepen en bataljons op dat niveau samen te krijgen voor een training, want de mensen moeten natuurlijk ook verlof kunnen nemen, en ze hebben ook sociale verplichtingen. Het is een uitdaging maar de staf werkt dagelijks aan plannen om de lacunes op te vullen, zo zei hij.

Op de vraag of het niet beter zou zijn om rechtstreeks te investeren in de politie, en te zorgen dat zij hun taken zelf kunnen volbrengen, antwoordde Vandeput dat er wel degelijk geïnvesteerd wordt in de politie, er zijn meer dan 1.000 mensen gerekruteerd, maar ook zij moeten eerst opgeleid worden, voor ze kunnen worden ingezet.

Onze mensen zijn vandaag opgeleid, ze kunnen de taak aan, dat hebben ze bij herhaling bewezen, en ze zijn beschikbaar, zo zei de minister. Hij blijft er bij dat de regering de juiste beslissing heeft genomen om de veiligheid zo groot mogelijk te maken.

Dat de inzet van militairen het gevaar inhoudt van een politiestaat, ontkende Vandeput. We hebben vandaag niet besloten om meer militairen in te zetten, zo zei hij, maar we hebben onze methodes aangepast. We zijn begonnen met 300 militairen na Verviers, dat zijn er 1.800 geworden na 22 maart, en dat is stelselmatig afgebouwd naar 1.200 mensen die we nu ter beschikking hebben, en die veel dynamischer optreden. We blijven innoveren om het aantal mensen terug te dringen, maar wel de effectiviteit te kunnen verhogen, zo besloot de minister.