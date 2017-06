"Tot nu toe gaat het om 2.000 euro die we verliezen in de maand juni", vertelt Marie-Anne Robberecht, woordvoerster van Samusocial. "Dat valt nog mee, maar als het zo verder gaat, kan de werking wel in gevaar komen."

Het medisch centrum in Laken, waar 38 bedden staan, kan die impact bijvoorbeeld al sneller voelen, omdat het exclusief gefinancierd wordt met giften.