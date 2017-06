Auteur: Koen Braeckman

Koen Braeckman Op de E314 in Lummen even voorbij Aarschot is het wegdek door de hitte omhoog gekomen. Het wegdek richting Limburg kwam even na 18 uur over de volledige breedte omhoog. De weg is dicht, het verkeer moet de autosnelweg verlaten in Aarschot, en er is een lokale omleiding voorzien via Bekkevoort. Inspecteurs van Wegen en Verkeer zijn ter plaatse om de herstelling te bekijken. Die zal allicht enkele uren duren. Automobilisten krijgen de raad om de E314 te vermijden en de E40 te nemen via Tienen en Sint-Truiden.