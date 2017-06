Een burn-out, schrijven Swinnen en Portzky, is een zeer ernstige situatie, op voorwaarde dat er een juiste diagnose gesteld wordt. Het riscio is immers niet denkbeeldig dat wie een burn-out heeft, afglijdt naar ingewikkelder ziektebeelden, zowel lichamelijk als psychisch. "Wat sommigen vanuit het bedrijfsleven ook mogen denken en beweren."

Maar tegelijk trekken beide briefschrijvers aan de alarmbel: "(...) de laatste tijd dienen we vast te stellen dat burnout (...) het terrein begint te worden van een steeds grotere groep mensen die zich als ‘burn-outcoach’, ‘burn-outexpert’ of andere niet erkende titels gaan opwerpen." In het beste geval hebben die coaches een opleiding gevolgd, bijvoorbeeld als psycholoog, maar er zijn er ook die zich als 'ervaringsdeskundige' opwerpen, zonder enige opleiding in geneeskunde of psychologie. Het resultaat zijn misnoegde patiënten die zich allesbehalve geholpen voelen. Eigen onderzoek leerde Swinnen en Portzky dat patiënten in een op de drie gevallen een andere diagnose dan burn-out kregen.

Swinnen en Portzky willen dat de overheid ingrijpt: er moet een degelijke opleiding "diagnose van burn-out" komen voor wie zich burn-outcoach wil noemen, en er is ook nood aan een officiële erkenning voor wie als burn-outcoach aan de slag gaat.