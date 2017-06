Dat de professionele carwashes het grootste deel van hun afvalwater moeten recycleren, wordt opgelegd door de Vlaamse overheid. Het is mogelijk om zo'n groot deel te recycleren door het gebruik van biologische zeep met sterke enzymen die het water zuiveren. "Het resultaat is water dat glashelder is, dat kan ik garanderen", zegt Guylinck.

De carwash die hij uitbaat in Kortrijk heeft een opslagtank van 200.000 liter voor het gerecycleerde water en een even grote tank voor regenwater. Ze kunnen dus nog een tijdje voort. Ook bij andere zaken horen we dat ze nog enkele duizenden wagens kunnen wassen met de waterreserve in de tanks.

Naast de grote professionele carwashes zijn er ook heel wat (al dan niet officiële) handcarwashes actief in ons land. Als die gebruik maken van leidingwater zijn ze wel in overtreding met de aangekondigde maatregelen. Al is het nog maar de vraag hoe streng er zal opgetreden worden.