Vandaag gaat het verbod nog niet in, maar dat betekent volgens de minister niet dat we nu nog volop water moeten verbruiken. “Het is belangrijk dat we daar verstandig mee omgaan. Dat is in het voordeel van mensen. We doen dit niet om mensen te pesten of te plagen, maar vooral om er voor te zorgen dat er veilig en goed kraantjeswater voor iedereen is."

"Het verbod geldt enkel voor drinkwater dus iemand die zijn zwembadje wil vullen met ander water kan dat wel nog altijd doen. Het is vooral belangrijk dat we ons gezond verstand gebruiken en spaarzaam omgaan met het verbruik van kostbaar water”. Met andere woorden: met water uit je regen- of grondwaterput (als die nog niet droog staat tenminste) kan je wel je auto wassen.