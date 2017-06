Wat is er precies gebeurd in Brussel-Centraal in 1 minuut?

Gisterenavond is een spijkerbom gedeeltelijk ontploft in het station Brussel-Centraal. Wat is er precies gebeurd en wat weten we tot nog toe? Samengevat in 1 minuut.

