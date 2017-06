De woordvoerder van het federaal parket Eric Van der Sypt is de persconferentie begonnen met een reconstructie van de gebeurtenissen van gisterenavond. Daaruit wordt duidelijk dat de dader kennelijk wel degelijk de bedoeling had om de bom in het station tot ontploffing te brengen. De dader is om 20.39 via de lokettenzaal naar een groep reizigers gewandeld, waar hij zich in eerste instantie afzonderde.

Een vijftal minuten later veroorzaakte hij in het midden van een groep reizigers een gedeeltelijke ontploffing terwijl hij schreeuwde. De koffer vatte onmiddellijk vuur, waarna de dader achter een stationschef naar beneden gelopen is - zijn brandende bagage boven achterlatend. Op dat ogenblik is de tas een tweede keer ontploft. De woordvoerder bevestigt dat de tas nagels en kleine gasflessen bevatte. Hij liep vervolgens naar boven op een militair toe, al schreeuwend "Alahu Akbar". De soldaat opende onmiddellijk het vuur. De dader werd verschillende keren geraakt en is ter plaatse overleden.

Van der Sypt benadrukt dat de dader géén explosievengordel droeg. Het parket onderzoekt de aanslag als "poging tot terroristische moord".