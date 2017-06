Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft in "Het journaal" gereageerd op de aanslag in Brussel-Centraal. "We moeten nadenken over welke soort maatschappij waarin we willen leven, gaan we echt alles afschermen met controles", vraagt Jambon zich af. "Willen we echt in zo'n land leven? Als je echt alles en overal gaat beveiligen en alles gaat controleren, kom je in een politiestaat terecht."

Jambon benadrukt dat we eventuele zwakheden in ons systeem moeten opsporen, "maar we moeten oppassen dat we niet afglijden in een politiestaat". Anders doen we aldus de minister wat de terroristen willen. Hij geeft ook nog mee dat de perimeter rond het station rond 8 uur wordt vrijgegeven. De identiteit van de dader is overigens bekend. Er zouden ook al huiszoekingen zijn gebeurd. Om het onderzoek niet te schaden, wil Jambon daar niet verder op ingaan.