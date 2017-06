"We zijn al lang in niveau drie, dat maakt dat we de militairen in de straten en stations hebben en daarmee de alertheid van de diensten. Ik wil de militairen, de politie en het personeel van de NMBS bedanken", vertelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in het Extra Journaal naar aanleiding van de mislukte terreuraanslag gisteren in Brussel-Centraal. Hij bevestigt dat de identiteit van de dader bekend is, maar dat die pas later zal gecommuniceerd worden om het onderzoek niet te doorkruisen.

Voorlopig is er een verhoogde waakzaamheid in de Brusselse stations en zo lang het onderzoek loopt, zal dat aangehouden worden. In de loop van de dag kan dat wel nog veranderen, benadrukt de minister. "Wel kan ik bevestigen dat het Centraal-Station op dit ogenblik gekuist wordt. Het afstappen door de diensten is afgelopen. Rond 8 uur zal de perimeter opgeheven worden en het station vrijgegeven worden."