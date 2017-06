Ons land is ontsnapt aan een nieuwe aanslag dankzij het koelbloedige optreden van de ordediensten. De ontploffing die gisterenavond plaatsvond in Brussel-Centraal, was niet hevig. Op foto's op sociale media is een steekvlam te zien.

De spijkerbom die de dader droeg zat in een tas verstopt en was bedoeld om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Een NMBS-medewerker die ooggetuige was van de aanslag hoorde de man "Allahu Akbar" roepen. Die kreet heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon inmiddels bevestigd. Na de kreet ging de explosie af. Waarop soldaten die in het station aanwezig waren, onmiddellijk ingrepen en de man neutraliseerden.

De identiteit van de man is bekend, maar er wordt niet over gecommuniceerd om de rechtsgang niet te belemmeren. Volgens onze bronnen is de vermoedelijke dader bij de veiligheidsdiensten niet gekend voor terrorisme. Uit het feit dat hij nu al geïdentificeerd is, kunnen we wel afleiden dat hij gekend is voor andere feiten en dus in een databank opdook. Het lijkt er op dat de man alleen handelde. Er is voorlopig geen sprake van andere daders. Er zouden al huiszoekingen geweest zijn.