"Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk door de belangrijke noord-zuidverbinding", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols aan Radio 1. "Dat wil zeggen dat er alleen treinen stoppen in Brussel-Zuid."

"U kan zich wel voorstellen dat dit grote problemen veroorzaakt." Crols geeft enkele tips voor wie per trein naar Brussel reist. "Mensen die in Brussel moeten zijn, raken tot Brussel-Zuid en kunnen van daaruit de metro of de tram nemen richting stadcentrum. Als u van de andere kant komt, raakt u bijvoorbeeld tot Vilvoorde, Schaarbeek of Leuven."

Voor de rest van de nacht of morgenochtend blijft het afwachten tot wanneer de stations worden vrijgegeven. "Veel treinen zijn nu niet ter plaatse geraakt, waar ze morgenochtend moeten vertrekken." De NMBS zal hierover informatie geven via de media, de sociale media en via belgianrail.be.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB deelt mee dat dat het verkeer op de metrolijnen 1 en 5 is hernomen, hoewel de metrotreinen niet stoppen in het Centraal-Station. De bussen die normaal aan het station stoppen, worden omgeleid omdat de omgeving nog is afgezet..