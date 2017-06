De NMBS meldt via Twitter dat het treinverkeer op bevel van de politie onderbroken is en dat er personen op de sporen zijn.

Er was een kleine explosie rond één persoon, maar het is niet duidelijk of hij al dan niet explosieven bij zich had. De man is geneutraliseerd door militairen, maar het is niet duidelijk of hij dood dan wel gewond is. Het stationsgebouw is ontruimd en wordt doorzocht.

"Politie met getrokken wapens zetten station Brussel-Centraal af", twittert Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement.

“Ik was aan het wachten in Brussel-Centraal, beneden op de trappen", vertelt Rémy Bonaffé. "Er was een luide ontploffing en toen volgde er een tweede ontploffing. Toen ben ik naar de Hilton gelopen. Het leger en de politie zijn ter plaatse gekomen. Op een gegeven moment mochten geen mensen meer in het station."