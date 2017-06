"This is not a game": leerlingen spelen vluchtelingenbordspel

Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. En daarvoor werd er een nieuw spel ontworpen, waarmee kinderen zich kunnen inleven in het leven van een vluchteling. Het vijfde leerjaar van de Vrije Centrumschool in Roeselare mocht het uitproberen. "Karrewiet" ging kijken.

