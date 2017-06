Zo worden windmolens geïnspecteerd

Er komen almaar meer windmolens bij in ons land en de bestaande turbines worden stilaan een jaartje ouder. Hoe worden die windmolens gecontroleerd op schade, slijtage of constructiefouten? Wij trokken voor het antwoord op die vraag naar Future Services, een jong Oostends bedrijf dat op korte tijd is uitgegroeid tot een belangrijke speler als het gaat over inspecties van windmolenparken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zo worden windmolens geïnspecteerd

Er komen almaar meer windmolens bij in ons land en de bestaande turbines worden stilaan een jaartje ouder. Hoe worden die windmolens gecontroleerd op schade, slijtage of constructiefouten? Wij trokken voor het antwoord op die vraag naar Future Services, een jong Oostends bedrijf dat op korte tijd is uitgegroeid tot een belangrijke speler als het gaat over inspecties van windmolenparken.