Concreet wil Peeters dat via afspraken tussen werkgevers en vakorganisaties er bepaalde uren of tijdsblokken zijn waarin personeel in de vrije tijd niet gestoord wordt. Daarover zijn mogelijk ook per bedrijfssector afspraken te maken. Mensen zouden later op hun werk er ook geen opmerkingen over moeten krijgen dat een mail of telefoontje van hun baas niet beantwoord is. Op die manier kunnen we de wereld hopelijk iets minder volatiel, onzeker, complex en vaag maken”, aldus Peeters.

Om in bredere zin erop toe te zien dat de werkdruk op termijn niet uit de hand loopt, moeten er ook stress- en burn-out-coaches komen. Bedrijven moeten daarvoor per sector de financiering regelen. Een deel van het geld dat nu beschikbaar is voor vorming is daarvoor te gebruiken, aldus Peeters. Deze pools van coaches moeten ook samenwerken met de nu al bestaande comités ter preventie en bescherming op het werk en preventieadviseurs.

Peeters lanceerde zijn voorstellen vandaag in de gespecialiseerde Revida-kliniek van het St. Jozef-ziekenhuis in Bornem. Daar werken teams van onder andere kinesitherapeuten, psychotherapeuten en diëtisten aan de bestrijding van burn-outs. Een belangrijke rol in de behandeling speelt ook zogeheten hartcoherentie, het werken aan een betere ademhaling, zodat er minder stress opwekkende hormonen vrijkomen. Daardoor kan het lichaam ook beter tot rust komen.