Kinderen en jongeren extra laten bewegen op school is nodig, want overgewicht en obesitas vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid, zegt Crevits.

"We moeten zoeken naar manieren om kinderen meer te laten bewegen, want ons lichaam is niet geschikt om alleen maar te zitten. Om de 440.000 leerlingen in het lager onderwijs in een jaar tijd 150 miljoen kilometer te laten afleggen, volstaat het dat elk kind per dag een kwartier extra zou bewegen, buiten de les lichamelijke opvoeding. Het gaat echt om laagdrempelige activiteiten, waarbij kinderen via bewegen positieve energie krijgen."

De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt dat peuters en kleuters best minstens 3 uur per dag bewegen aan lichte, matige of hoge intensiteit.

"Voor jongeren vanaf 6 jaar gaat het om 60 minuten matig tot zwaar lichamelijke activiteit per dag. In België voldoet maar 6,5 procent van de kinderen van 6 tot 9 jaar hieraan. Als je naar de groep 10-17 jaar kijkt, voldoet amper 2,4 procent. De leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar zit in Vlaanderen gemiddeld 7 uur per dag, jongeren van 12 tot 18 jaar zitten gemiddeld 8 uur per dag", zeggen de initiatiefnemers.

In het secundair onderwijs starten volgend schooljaar 11 proefprojecten die jongeren extra moeten doen bewegen.