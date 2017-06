Vluchtelingen tonen culinaire kunsten in Brussel

Bij deze hitte past een exotische, kruidige keuken. Wie daar zin in heeft kan terecht in Brusse tijdens het "Refugee Food Festival". Vluchtelingen die ervaring hebben in de horeca maken er in restaurants Iraakse, Syrische of Somalische gerechten klaar, met het doel om hier werkervaring op te doen.

