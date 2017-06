Generaal Claude Van de Voorde is de huidige kabinetschef van minister van Defensie Vandeput. Hij zal intern worden opgevolgd. Vandevoorde heeft een carrière bij de luchtmacht, eerst als F-16 piloot, nadien als Commandant van de Luchtmacht. Er was al een paar maanden sprake dat hij mogelijk vervangen zou worden als kabinetschef bij Vandeput.



De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid is de militaire equivalent van de Staatsveiligheid en voert ongeveer dezelfde kerntaak uit: informatie vergaren in de strijd tegen terreur. De hele dienst komt nu in opspraak door een brief van zes pagina’s, in 2016 opgesteld door enkele hooggeplaatste medewerkers. Daarin staat te lezen dat de ADIV wordt geteisterd door interne concurrentiedrang, verwarrende communicatie met partners in binnen- en buitenland, wantrouwen tussen de verschillende afdelingen én foutieve doorstroming van informatie.



En vooral dat laatste is bijzonder pijnlijk. Één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart is immers een betere samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten in ons land en een efficiëntere uitwisseling van informatie.