Omdat het zo warm is, drogen bepaalde materialen te snel. Beton storten en bakstenen lijmen bijvoorbeeld, dat is een probleem. Roofing- en pleisterwerken, het installeren van fotovoltaïsche panelen en zonneboilers is ook niet altijd even evident. Op plaatsen waar geen schaduw is, zoals gevels, daken en terrassen, is het amper vol te houden. "Stel dat je nu een ruwbouw moet metsen, dan is het normaal dat de productiviteit lager ligt dan op een normale werkdag", zegt Chris Slaets van de Confederatie Bouw.

Bouwbedrijven nemen daarom maatregelen om zo veel mogelijk aan te hitte te ontsnappen. Ze beginnen extra vroeg in de ochtend, zodat ze vroeger in de namiddag kunnen stoppen. Werkgevers proberen de arbeiders zoveel mogelijk in schaduwzones te laten werken. Er worden extra pauzes ingelast, werkgevers delen extra drinkwater en/of zonnecème en/of zonnebrillen uit.

Bijna de helft van de bedrijven vreest dat de werven niet op tijd klaar geraken voor de start van het bouwverlof, dat over enkele weken start. "Wij vragen begrip van de opdrachtgever, de huidige weersomstandigheden kunnen het moeilijk maken om de uitvoeringstermijnen te respecteren", zegt Mark Dillen, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.