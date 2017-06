Producent van diepvriessnacks verbruikt dezer dagen bakken energie

Misschien lonkt met dit warme weer een job bij een diepvriesbedrijf, zoals deze fabrikant in Limburg. Maar daar heerst een verschil van maar liefst 70° C met de buitenlucht. De elektromotoren pompen volop koelvloeistof door het bedrijf om de temperatuur in de vriezers te laten zakken tot -40°C.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Producent van diepvriessnacks verbruikt dezer dagen bakken energie

Misschien lonkt met dit warme weer een job bij een diepvriesbedrijf, zoals deze fabrikant in Limburg. Maar daar heerst een verschil van maar liefst 70° C met de buitenlucht. De elektromotoren pompen volop koelvloeistof door het bedrijf om de temperatuur in de vriezers te laten zakken tot -40°C.