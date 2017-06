Omdat Elias nog niet lang in België woont, is hij nog niet aan het werk. "Ik ben ondertussen wel Frans aan het leren. Geen evidente taal, maar ik wil het zo snel mogelijk onder de knie krijgen, want dat gaat op verschillende vlakken deuren openen", zegt hij in vrij vloeiend Engels. Elias kijkt er wel naar uit om weer voor even in zijn "comfortzone" te vertoeven: achter een cafétoog. In het Brusselse café Chez Richard zet hij zijn persoonlijke specialiteit "internationale cocktails met een oosterse toets" op de kaart.

"Het wordt een geweldige dag! Ik kijk er enorm naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten. En ik wil bewijzen dat vluchtelingen goede mensen zijn, die goede dingen doen", zegt hij daarover. "We zijn geen slachtoffers. Nee, we proberen ons leven elders opnieuw op te bouwen. Ik kijk ernaar uit om weer even te doen wat ik goed kan."