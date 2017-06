Exact een maand geleden werd in Vlaanderen met "Stop it Now!" een hulplijn gelanceerd voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving. De bedoeling: een luisterend oor bieden aan mensen die voelen dat ze op kinderen vallen en worstelen met die gevoelens.

En dat er nood is aan dat luisterend oor bewijzen de cijfers van de eerste dertig dagen. De hulplijn heeft al 66 oproepen via telefoon of mail gekregen. "Als we kijken naar de oproepen, zien we toch dat we de doelgroep echt kunnen bereiken. Mensen die aangeven dat ze met gevoelens van pedofilie worstelen en die geen misbruik willen plegen, maar ook de sociale omgeving - en dan vooral partners - neemt contact op", zegt projectverantwoordelijke Minne De Boeck.

Ook kinderpornoplegers hebben al contact opgenomen met de hulplijn. Zij willen vooral voorkomen dat ze in de toekomst nog kinderporno bekijken.