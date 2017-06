Het is u vast niet ontgaan: met temperaturen van om en bij de 30 graden is het zomers warm buiten. Dat blijft ook nog zo de komende week. (Nog enkele veilige tips voor wie bij dit mooie weer achter de barbecue kruipt.) Het ozon- en hitteplan wordt stilaan in de steigers gebracht.

De zomer is al wat langer in het land: goed nieuws voor wie graag van de zon geniet, minder goed nieuws voor blokkende studenten, hooikoortspatiënten en huisdieren die oververhit raken. En ook voor onze drinkwatervoorraden is die langere droge periode geen goed nieuws. Voorlopig is er nog geen tekort, maar verschillende instanties roepen wel op om zuinig om te springen met het kostbare drinkwater. (Hierbij enkele tips)

Het is bovendien opvallend droog: sinds het begin van de metingen van het KMI is het nog nooit zo droog geweest als nu. "Zeker de eerste tien dagen hoeven we geen noemenswaardige neerslag te verwachten", zegt weerman Frank Deboosere. "Het is dus nog niet voorbij."