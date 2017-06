Organisator Mark De Geest wil ook die openheid voorop zetten: “In het begin zaten we in Brussel wat vast in onze centra en zalen en in het alternatieve circuit, nu is er een hype, nu leeft het, nu zijn we naar buiten gekomen en kan iedereen, jong en oud, uit de brede lagen van de bevolking, ervan genieten. En ja, het is alweer mooi weer, bijna altijd op onze internationale dag van de yoga. Belangrijk symbool voor ons is de zonnewende, en zie, het is weer zover”.

En hij zet zijn hoed goed, en gaat de massa tegemoet. Die synchroon, geconcentreerd en zalig zen zoekend van het Terkamerenbos even een yogatempel maakt. In open lucht.