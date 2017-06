Uit de oude doos: 1e supermarkt Delhaize in België opent de deuren in Elsene

Vandaag bezoekt koning Filip de tentoonstelling voor de 150e verjaardag van supermarktketen Delhaize. In ons land was het Eugène Flageyplein in Elsene uitverkoren als locatie voor de eerste supermarkt in Europa met volledige zelfbediening. Op 19 december 1957, dit jaar 60 jaar geleden, konden de eerste klanten het fenomeen bewonderen.

VRT yt

