Cortebeeck, nationaal voorzitter van het ACV tot in 2011 (waar hij werd opgevolgd door Marc Leemans), leidt het ILO nu de komende drie jaar. De Internationale Arbeidersorganisatie is een gespecialiseerd onderdeel van de Verenigde Naties en houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. Sociale rechtvaardigheid is daarbij een wezenlijk onderdeel.

Cortebeeck, 67 intussen ook al, vond het al bij al spannend: “Het was toch nog even moeilijk in de laatste lijn. Vooral Azië deed in de ultieme fase van de verkiezing nog moeilijk. Ja, ze hebben me voor een deel toch gekozen omdat ik veel jaren op de teller heb. En nu? De toekomst van het werk. Moeten we over waken. We moeten blijven overleggen met regeringen, werkgevers én werknemers. En dat kan, het is de enige wereldorganisatie waar de werknemers en hun verenigingen stemrecht hebben.”